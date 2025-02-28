Kahraman otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi: 5 dakika içinde…

Ben de ambulansın gelmesini beklemeden ters taraftan giriş yaparak Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaştım ve hastayı sağlıkçılara teslim ettik. O sırada otobüs yolcu doluydu. Daha önce de bununla ilgili durumlar yaşanmıştı. Genellikle şoför arkadaşlarımız bu konuda ellerinden gelen hassasiyeti gösteriyorlar. Vatandaşın rahatsızlandığı yer ile hastane arası yaklaşık 15 dakika mesafe vardı. 5 dakika gibi kısa süre içerisinde hastayı hastaneye yetiştirdik. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi. Otobüste kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Mehmet Keleş'in Sürmene Devlet hastanesinde tedavisinin sürüyor.