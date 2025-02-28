Kahraman otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi: 5 dakika içinde…

Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi otobüs şoförü Orhan Sağlam, perondan kalkıp Trabzon-Of seferini yaparken otobüste bulunan 60 yaşındaki Mehmet Keleş, bir anda fenalaştı. Yolcuların müdahalesini gören şoför Sağlam'ı Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.
Otobüs şoförü Orhan Sağlam, "Sabah saatlerinde Trabzon-Of seferini yapmak üzere Sahil peronundan kalktı. Sürmene'de son durakta yolcu indirip aldığım esnada arka tarafta kalabalık toplanmıştı. Aynadan baktığımda bir yolcu ön tarafa doğru gelip bana "arkada bir yolcunun rahatsızlandığını" söyledi. Yanımdaki arkadaşa hemen 112 arayalım dedim. Arkadaş telefonla konuşurken başka bir yolcu ise bana kalp krizinden şüphelendiğini söyledi.
Ben de ambulansın gelmesini beklemeden ters taraftan giriş yaparak Sürmene Devlet Hastanesi'ne ulaştım ve hastayı sağlıkçılara teslim ettik. O sırada otobüs yolcu doluydu. Daha önce de bununla ilgili durumlar yaşanmıştı. Genellikle şoför arkadaşlarımız bu konuda ellerinden gelen hassasiyeti gösteriyorlar. Vatandaşın rahatsızlandığı yer ile hastane arası yaklaşık 15 dakika mesafe vardı. 5 dakika gibi kısa süre içerisinde hastayı hastaneye yetiştirdik. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi. Otobüste kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Mehmet Keleş'in Sürmene Devlet hastanesinde tedavisinin sürüyor.
"HAYAT KURTARMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi (TULAŞ) Genel Müdürü Hakan Öztel ise, "Bizim için olmazsa olmaz bir durumdu. Hayat kurtarmak her şeyden önemli. Bu konularda saat ve güzergah bakmaksızın şoförlerimiz her türlü inisiyatif alarak tam yetkilidir. Hastalanan yolcumuzu hastaneye yetiştiren şoför arkadaşımıza teşekkür ediyorum."