"Hayat Senin" projesi kapsamında özel gereksinimli bir grup hızlı trenle ilk kez seyahat etti

"Hayat Senin" projesi kapsamında, diğer kuruluşlarla birlikte birkaç yıldır bu çalışmaları yürütüyoruz. Dönem dönem bu kardeşlerimizin hızlı trenlerimizle, diğer trenlerimizle ülkemizin farklı şehirlerine yolculuk yapmalarını sağlayarak trenlerimizin özel gereksinimli bireylere uygun olduğunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin de diğer vatandaşlarımızla eşit bireyler gibi bu hizmetlerden faydalandıklarını gösteriyoruz. Hem toplumsal hem bireysel hem de kurumsal farkındalık olması adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Bu tip sosyal faaliyetler hem onları hem de en az onlar kadar da bizleri memnun ediyor. Onları birkaç gün de olsa mutlu edebilmek, hayatın içerisine sokabilmek, diğer bireylerle aynı ortamlarda yolculuk yapmalarını temin etmek, bizim açımızdan çok mutluluk verici. Aileleriyle birlikte de bu mutluluğu görünce bizler de TCDD ailesi olarak mutlu oluyoruz."