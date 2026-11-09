Hayatı habercilik mücadelesiyle geçti

Türk basın tarihine adını müstesna bir yere yazdıran A Takımı programının kaptanı Savaş Ay, 13 yıl önce bugün, yakalandığı amansız bir hastalık sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç denilebilecek yaşta hayatını kaybeden Savaş ağabeyden geriye efsane haberleri, kazandığı birbirinden değerli ödüller ve Türk basın tarihine bıraktığı unutulmaz adı kaldı.

GAZETECİLİKLE GEÇEN ÖMÜR

13 yıl önce 9 Kasım 2023 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybeden Savaş Ay, ünlü ses sanatçısı Şükran Ay ve Sihirbaz Turan Ay'ın oğlu olarak 26 mart 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk yılları İstanbul Üsküdar Selamsız'da geçti. 1974 yılında Dünya Gazetesi'nde başladığı gazetecilik hayatına birçok başarı sığdırdı. Savaş Ay, 18 Ağustos 1993'te "A Takımı" programıyla seyircilerin karşısına geçti. A Takımı tam 15 yıl boyunca, yüzlerce ilke imza attığı haberleriyle adından söz ettirdi. A Takımıyla birlikte Sabah Gazetesi'ndeki yazıları ve A Takımı dışındaki programlarıyla da unutulmaz haberlere imza atan Savaş Ay, 15 yıl boyunca kanser hastalığı ile mücadele etti. Son ana kadar direndi ve fotoğraf makinesi ve mikrofonu elinden bırakmadı. Savaş Ay, tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sebebiyle 9 Kasım 2013'te hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine kız kardeşi Işıl Ay'ın ninnisiyle İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Savaş Ay, geride gazeteciliğe damgasını vuran bir isim ve 600'ün üzerinde bir ödül bıraktı.