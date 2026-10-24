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Giriş Tarihi: 24.10.2026

Hayatın tam içinde uygulamalı eğitim

Diyarbakır'daki bir köy okulunun anasınıfı öğrencileri yemek yapıyor, sebze yetiştiriyor, doğayla iç içe kaliteli zaman geçiriyor. Yeşillikler içinde ders çalışan minikler, hayvanların beslenmesine de yardımcı oluyor.

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Hayatın tam içinde uygulamalı eğitim
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Çermik'in Bintaş Mahallesi'nde bulunan Alakoç Anaokulu'nun öğrencileri, benzerine az rastlanır bir ortamda ders görüyor. Minikler hem eğleniyor hem de doğayla iç içe uygulamalı eğitim alıyor.Resim defterleriyle otların arasına gömülen çocuklar, birlikte çizim yapıyor. Ardından mutfağa geçerek, yemek yapımına yardım edip el becerilerini geliştiriyor. Hayvan sevgisi ile de büyüyen minikler, bir yandan ektikleri meyve ve sebzeleri suluyor. Topladıkları zeytinleri çizip, kovalara dolduruyor. Müzik becerilerinin gelişmesi için piyanonun başına geçen öğrenciler, günün her anını dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğrenciler gün sonunda ellerine aldıkları fırçalarla tuvalleri boyayıp stres atıyor. Yetkililer okuldaki eğitime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Doğa temelli eğitim modeliyle çocuklarımızın dört duvar arasında soyut bilgilerle öğrenmesi yerine, hayatın, toprağın ve üretimin tam içinde yer almasını sağlıyoruz. Seramız ve bahçemizden taze taze topladığımız mahsuller ile kümesimizden her gün aldığımız yumurtaları birleştirerek, öğrencilerimizle birlikte kahvaltılar hazırlıyoruz. Böylece evlarımızın doğaya saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine imkan tanınıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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