Hayatını kaybeden depremzedeler için gıyabi cenaze namazı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından büyük yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybeden 38 bin 44 kişi için dün cuma namazı sonrasında tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Deprem bölgesindeki illerde de vatandaşlar cuma namazlarını kıldı. Kimileri çadır kentlerde, kimileri yıkık camilerin avlusunda namazın eda etti. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören 159 yıllık Dervişiye Camii'nin bahçesinde de cuma namazı kılındı.Cuma hutbesinde ise şu ifadelere yer verildi: "Geçen hafta milletçe büyük bir felaket yaşadık. Yitirdiğimiz her bir canın acısıyla yüreklerimiz yangın yerine döndü. Acımızı tarif etmeye kelimeler kifayetsiz. Allah'a hamdolsun ki dün olduğu gibi bugün de zor zamanımızda kenetlendik. Âlicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkânlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır." Miraç Kandili'ne de vurgu yapılan hutbede, "Unutmayalım ki gün, dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Vakit, iyilik ve fedakârlık vaktidir. Zaman, Allah Resulü'nün şu hadis-i şerifini aklımıza ve gönlümüze nakşetme zamanıdır: "Bir kul, kardeşine yardım ettiği sürece, Allah da o kula yardım eder" denildi.