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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Haydi Buğra iyileş de gel

Samsun’da 6 aylıkken SMA teşhisi konulan Osman Buğra’nın tedavisi için gerekli para toplandı. 22 aylık olan Osman Buğra, Dubai’ye gitmeye hazırlanıyor

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Haydi Buğra iyileş de gel
Samsun Atakum'da Bahtiyar (25) ile Tuğba Çalışkan'ın (25) ilk bebekleri Osman Buğra, henüz 7 aylıkken 1 kilo 400 gram ağırlığında prematüre olarak dünyaya geldi. Osman Buğra'ya 6 aylıkken bir de SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Doktorlar aileye, "Bebeğiniz 2 yıl yaşar" dedi.



Bunun üzerine Çalışkan ailesi yurtdışında tedavi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Aile, gönüllülerin de verdiği destekle Osman Buğra 2 yaşına gelmeden önce tedavi için gerekli 1 milyon 820 bin doları topladı. Bugün 22 aylık olan Osman Buğra, Dubai'ye gitmeye hazırlanıyor. Çalışkan çifti, "Her düştüğümüzde bugünlerin hayalini kurarak güç aldık, geri kalktık. Ve şimdi gerçekten zafere çok yakınız Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haydi Buğra iyileş de gel
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