Hayırseverin villasını ‘Aşevi yapacağız’ diyerek sattılar

Emekli albay Halil Gelendost, villasını aşevi yaptırmak için sattı. Parayı alan müteahhit Lütfü Yeşilsakız, aşevi yaptırmadı. Zaman içinde hem Gelendost hem de Yeşilsakız öldü, para buhar oldu
Memleketi Isparta'ya okul yaptıran ve 5 ay önce 102 yaşında ölen emekli albay Halil Gelendost'un, yine memleketine aşevi yaptırılması için lüks yazlığının satıldığı, ancak bu parayla aşevi yapılmadığı ortaya çıktı. Emekli Jandarma Hakim Albay Halil Gelendost, 1993'te memleketi Isparta'ya vefa borcunu ödemek için, kendisi ve eşi Naşide Gelendost adına okul yaptırıp devlete bağışladı. Eşini 9 yıl önce kaybeden Gelendost, 5 yıl önce de, elinde kalan son birikimi olan Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yazlık villasını satıp, yine memleketine bir aşevi yaptırmak istedi. İşlemleri de müteahhit tanıdığı Lütfü Yeşilsakız yürütecekti. Ancak iddiaya göre Gelendost'un yazlığını, Fehmi Kaçmak'a vekâlet verdirerek satan Yeşilsakız, aşevini yaptırmadı. Bunun üzerine geçen yıl Çeşme Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Fehmi Çakmak, Yeşilsakız'ın tefecilik yaptığını ve 400 milyon lira servetinin bulunduğunu, villayı da kendisini kullanarak satıp Gelendost'u dolandırdığını öne sürerek mal varlığına el konulması talebinde bulundu.
ÇOCUKLARINDAN DA ŞİKÂYETÇİ
Bu arada İzmir'deki Darüşşafaka Urla Yaşam Huzurevi'nde kalan Gelendost, geçen 30 Eylül'de 102 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Soruşturma sürerken Lütfü Yeşilsakız da geçen 28 Ocak'ta öldü. Bunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Çakmak, villanın satış belgelerini de sunarak Yeşilsakız'ın eşi ve çocuklarından da şikâyetçi oldu.