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Giriş Tarihi: 4.12.2023

Hayırsız evlat

Tekirdağ Çorlu’da kendini kaçırılmış gibi gösterip, evlerine ‘300 bin lira getirmezseniz oğlunuzu öldüreceğiz’ yazılı not bırakan E.A., babasının bıraktığı parayı almaya geldiği pazar yerinde polislere yakalandı

DHA
Hayırsız evlat
Çorlu'da yaşayan emekli N.A., oğlu E.A.'nın (24) telefonuna ulaşamadığını belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Başvurudan sonra eve gelen baba N.A., kapıyı açtığında, 'Ergene ilçesindeki Sağlık Mahallesi pazar yerine 300 bin lira getirip bırakmazsanız, oğlunuzu öldüreceğiz' yazılı not buldu. Bunun üzerine N.A., tekrar polise giderek notu gösterdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında belirtilen adrese N.A., tarafından para bırakıldı. Bir süre sonra ise parayı oğlu E.A. almaya geldi ve orada bekleyen polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Şoförlük yaptığı öğrenilen E.A. ifadesinde, "Borçlarım vardı ödeyemiyordum evden kaçtım. Hazırladığım notu kapının altından ben attım. Parayı alınca borçlarımı ödeyecektim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç uydurma' suçundan adliyeye sevk edilen E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Hayırsız evlat
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