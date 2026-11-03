Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!

HAYSİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haysiyet'in 8. bölümünde Mehmet ve Simay arasındaki anlaşmazlıklar derinleşirken Karlıova ailesi de yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı. Suzan'ın Sadıktan şikayetçi olması ve avukatlığını Haluk'un üstlenmesi aile içindeki gerilimi artırdı. Mehmet ise babasını kurtarmaya çalışırken Tufan'ın sakladığı bir sırrı öğrendi. Ortaya çıkan yeni gelişmeler, aile üyeleri arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirirken hikayenin devamında yaşanacaklara dair yeni soru işaretleri oluşturdu.