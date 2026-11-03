Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!

Haysiyet dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D'nin 3 Kasım Salı akşamına ait yayın programı açıklandı. Her hafta farklı gelişmelerin yaşandığı yapımın son bölümünün ardından hikayenin nasıl devam edeceği merakla beklenirken, bu akşam ekrana gelecek bölümün ayrıntıları da belli oldu.
Kanal D'nin bu akşamki ait yayın akışına göre Haysiyet dizisi bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Ancak dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşuyor.
Kanal D'nin 3 Kasım Salı gününe ait yayın programında Haysiyet dizisinin tekrar bölümü yer aldı.
07.00: Küçük Ağa (Tekrar)
09.00: Neler Oluyor Hayatta?
11.00: Yaprak Dökümü (Tekrar)
13.45: Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16.45: Uzak Şehir (Tekrar)
18.30: Kanal D Ana Haber
20.00: Haysiyet (Tekrar)
23.15: Canım Oğlum
01.45: Canım Oğlum
03.45: Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.45: Üç Kız Kardeş (Tekrar)
Haysiyet'in 8. bölümünde Mehmet ve Simay arasındaki anlaşmazlıklar derinleşirken Karlıova ailesi de yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı. Suzan'ın Sadıktan şikayetçi olması ve avukatlığını Haluk'un üstlenmesi aile içindeki gerilimi artırdı. Mehmet ise babasını kurtarmaya çalışırken Tufan'ın sakladığı bir sırrı öğrendi. Ortaya çıkan yeni gelişmeler, aile üyeleri arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirirken hikayenin devamında yaşanacaklara dair yeni soru işaretleri oluşturdu.