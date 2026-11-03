Haberler Yaşam Haberleri Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!
Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:03

Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Haysiyet, salı akşamları izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında her salı izleyiciyle buluşan Haysiyet dizisinin bu akşam yeni bölümüyle mi yoksa tekrarıyla mı ekrana geleceği araştırılıyor. Peki, Haysiyet bu akşam var mı? İşte, 3 Kasım yayın akışı...

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Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!
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Haysiyet dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Kanal D'nin 3 Kasım Salı akşamına ait yayın programı açıklandı. Her hafta farklı gelişmelerin yaşandığı yapımın son bölümünün ardından hikayenin nasıl devam edeceği merakla beklenirken, bu akşam ekrana gelecek bölümün ayrıntıları da belli oldu.

HAYSİYET BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D'nin bu akşamki ait yayın akışına göre Haysiyet dizisi bu akşam saat 20.00'de ekranlara gelecek. Ancak dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşuyor.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haysiyet dizisinin 9. bölümünün 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, dizide yarım kalan olayların nasıl sonuçlanacağını öğrenmek için yeni bölümü bekliyor.

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3 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'nin 3 Kasım Salı gününe ait yayın programında Haysiyet dizisinin tekrar bölümü yer aldı.

07.00: Küçük Ağa (Tekrar)

09.00: Neler Oluyor Hayatta?

11.00: Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.45: Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.45: Uzak Şehir (Tekrar)

18.30: Kanal D Ana Haber

20.00: Haysiyet (Tekrar)

23.15: Canım Oğlum

01.45: Canım Oğlum

03.45: Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.45: Üç Kız Kardeş (Tekrar)

HAYSİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haysiyet'in 8. bölümünde Mehmet ve Simay arasındaki anlaşmazlıklar derinleşirken Karlıova ailesi de yeni sorunlarla karşı karşıya kaldı. Suzan'ın Sadıktan şikayetçi olması ve avukatlığını Haluk'un üstlenmesi aile içindeki gerilimi artırdı. Mehmet ise babasını kurtarmaya çalışırken Tufan'ın sakladığı bir sırrı öğrendi. Ortaya çıkan yeni gelişmeler, aile üyeleri arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirirken hikayenin devamında yaşanacaklara dair yeni soru işaretleri oluşturdu.

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Haysiyet bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 3 Kasım Kanal D yayın akışı belli oldu!
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