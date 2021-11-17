Hayvan hastanesinde tecavüz iddiasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıktılar

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Bilgili ve cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdure Ç.B, mağdurenin annesi, taraf avukatları ve çok sayıda izleyici katıldı.
Tutuksuz sanık veteriner hekim Serkan Durmaz ise duruşmaya katılmadı. Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına 1 yıl geçmesine rağmen gelmediğini dile getiren Ç.B.'nin avukatı, "Geç gelen adalet, herkesi mağdur eder" ifadelerini kullandı. Sanık Bilgili'nin avukatları ise Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporun eksik olduğunu, bu nedenle yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
ALKOLÜN ETKİSİNDEN KURTULMASI İÇİN SERUM VERDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ
Olayla ilgili önceki süreçte ise cinsel istismarla ilgili davada sanık Serkan Durmaz, olay günü Ç.B.'ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini ifade etmişti. Ç.B.'nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, cinsel saldırı suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Serkan D. hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açılmıştı.
"EYLEMİN SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ"
Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Serkan Durmaz, duruşmaya katılmazken, Ç.B, ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin yardım amaçlı damar yolu açarak serum taktığını kabul ettiklerini iddia ederek, "Müvekkilimin ilk yardım sertifikası var. Yardım amaçlı yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmüyoruz. Beratini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU EYLEM İLK YARDIM İÇİN DEĞİL"
Söz alan Ç.B. ise kendisinin de veteriner hekim olduğunu, okulda insana müdahale edilmeyeceği yönünde dersler aldıklarını söyleyerek, "İlk yardım kuralları; nefes yolu açmak, kalp masajı yapmak ve bu sırada 112'ye bilgi vermektir. Ya da en yakın hastaneye götürmektir. Ancak burada izinsiz bir şekilde damar yolu açarak serum takmak söz konusudur. 112 aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil, cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum"beyanlarında bulundu. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Serkan Durmaz'ı, 'Yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
BU KARAR UMUT OLDU
Kararın bir nebze olsun içini rahatlattığını kaydeden Ç.B., "Diğer davadan da en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Bu olay tüm hayatımı etkiledi. Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil. Benim içimi, adaletin yerini bularak en ağır cezayı almaları rahatladır. Bu karar, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.