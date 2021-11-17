Hayvan hastanesinde tecavüz iddiasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıktılar

Tutuksuz sanık veteriner hekim Serkan Durmaz ise duruşmaya katılmadı. Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasına 1 yıl geçmesine rağmen gelmediğini dile getiren Ç.B.'nin avukatı, "Geç gelen adalet, herkesi mağdur eder" ifadelerini kullandı. Sanık Bilgili'nin avukatları ise Ankara Şehir Hastanesi'nden alınan raporun eksik olduğunu, bu nedenle yeniden rapor hazırlanmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ALKOLÜN ETKİSİNDEN KURTULMASI İÇİN SERUM VERDİĞİNİ İFADE ETMİŞTİ

Olayla ilgili önceki süreçte ise cinsel istismarla ilgili davada sanık Serkan Durmaz, olay günü Ç.B.'ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini ifade etmişti. Ç.B.'nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, cinsel saldırı suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Serkan D. hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açılmıştı.