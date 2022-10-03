Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri: 4 Ekim 2022 Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi nedir?

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.