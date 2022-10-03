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Giriş Tarihi: 3.10.2022 21:49

Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri: 4 Ekim 2022 Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi nedir?

Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajları 2022 ile herkes sevdiği patiler hakkında içten sözleri birbirleriyle paylaşıyor. En güzel, en anlamlı, en içten 4 Ekim 2022 Hayvanları Koruma Günü sözleri vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. İşte en anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları…

Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri: 4 Ekim 2022 Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi nedir?

Hayvanlar Koruma Günü mesajları ile hayvanseverler, birbirlerine anlamlı mesajlar göndermek istiyor. 4 Ekim 2022 Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi, birçok vatandaşa hayvan sevgisi aşılanmasıyla da alakalıdır. İşte en güzel ve en anlamlı 4 Ekim 2022 Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak ya da kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez " Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR, İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda'nın başkenti Lahey'de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdular.

1931 yılında Floransa'da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim'i Hayvanları Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

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Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri: 4 Ekim 2022 Dünya Hayvanları Koruma Günü anlamı ve önemi nedir?
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