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Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:54

Hazine ve orman arazisini sattılar: 45 mağdurdan 138 milyonluk vurgun! 18 tutuklama

Muğla'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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Hazine ve orman arazisini sattılar: 45 mağdurdan 138 milyonluk vurgun! 18 tutuklama
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Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak, satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MUĞLA

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Hazine ve orman arazisini sattılar: 45 mağdurdan 138 milyonluk vurgun! 18 tutuklama
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