Hazo Hanı eski ihtişamına kavuştu

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in önemli tarihi yapılarından olan ancak zamanla harabeye dönüşen Hazo Hanı, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün üç yıl süren restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Su basmasına karşı drenaj çalışmasının yürütüldüğü han, restorasyonunun tamamlanmasının ardından turizme açıldı. Handa incelemelerde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, "Osmanlı döneminde çeşitli müdahaleler gören hanımız en son hayvanların beslendiği bir ahır olarak kullanılmış. Bu şekilde devam etmemesi için 2022'de restorasyona başlandı. Böylece şuan hanımız halkımızın kullanabileceği bir potansiyele ulaştı" dedi.