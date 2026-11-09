HBB’den çevreye ve yeşil dönüşüme güçlü yatırım

Atıkların enerjiye dönüştürülmesinden güneş enerjisi santrallerine, geri dönüşüm projelerinden çevre dostu hizmet alanlarına kadar birçok alanda çalışmalar yürüten HBB, Hatay'ın çevresel sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor.

ATIKLAR ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

HBB, il genelinde toplanan evsel nitelikli katı atıkları Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi'nde bulunan Hatay Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde bertaraf ederek atıklardan elektrik enerjisi üretmeye devam ediyor. HBB'nin öz kaynaklarıyla işletilen tesise Antakya, Altınözü, Defne, Yayladağı, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı, Hassa ve Kumlu olmak üzere 9 ilçeden günlük ortalama 1.200 ton atık taşınıyor. Tesis bünyesinde bulunan 7 MW kurulu güce sahip enerji üretim sistemiyle ortalama 3,5 MW elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Nisan 2024-Ekim 2026 döneminde 1 milyon 852 bin 9 ton atık bertaraf edilirken toplam 53 bin 809,66 MWh elektrik enerjisi üretildi. Atıklardan oluşan biyogazın enerjiye dönüştürülmesiyle hem ekonomik değer oluşturulması hem de metan gazının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

ARSUZ'DA YENİ KATI ATIK TESİSİ KURULUYOR

HBB'nin 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında Arsuz ilçesinde hayata geçirilen Entegre Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin yapım çalışmaları 2026 Ekim yarısı itibarıyla yüzde 72 seviyesine ulaştı. Yeni tesisle birlikte Hatay'ın atık yönetimi altyapısının güçlendirilmesi ve çevreye duyarlı bertaraf süreçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

HATSU'NUN ENERJİSİ GÜNEŞTEN KARŞILANACAK

HBB, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (HATSU) enerji maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) projelerini sürdürüyor. Toplam 80 MW kurulu güce ulaşması hedeflenen projeler kapsamında Hassa, Kumlu ve Erzin'de santraller kurulması planlanıyor. Yatırımlarla HATSU'nun enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'inin karşılanması ve karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

ÇEVRE DOSTU HBB İLETİŞİM NOKTALARI HİZMETTE

HBB, vatandaşların talep ve önerilerini hızlı şekilde ilgili birimlere ulaştırmak amacıyla İskenderun ve Antakya'da HBB İletişim Noktalarını hizmete açtı. Güneş enerjisinden yararlanan ve yağmur suyu toplama sistemi bulunan iletişim noktaları, çevre dostu uygulamalarıyla öne çıkıyor. Engelli vatandaşların erişimine uygun tasarlanan noktalarda vatandaşlara belediye hizmetleri ve Hatay'ın tarihi, kültürel değerleri hakkında da bilgi veriliyor. Vatandaşlar taleplerini Alo 153 Beyaz Masa üzerinden de iletebiliyor.

COP31 SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR HATAY HEDEFİ

İklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynakların verimli değerlendirilmesi ve sıfır atık uygulamaları, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasında önemli başlıklar arasında yer alıyor. HBB'nin atıklardan enerji üretimi, güneş enerjisi yatırımları, çevre dostu iletişim noktaları ve geri dönüşüm çalışmaları da bu hedefleri destekleyen uygulamalar arasında bulunuyor. COP31 sürecinde öne çıkan iklim ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar, Hatay'da çevreye duyarlı hizmetlerin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. HBB yetkilileri, çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

SIFIR ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ TANITTI

HBB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını tanıttı. "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen festivalde HBB, Hatay'ın kültürel değerlerinin yanı sıra çevre odaklı projelerini de katılımcılarla buluşturdu.

SU SÜMBÜLLERİ GERİ DÖNÜŞÜMLE EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

HBB'nin çevre projeleri arasında yer alan Su Sümbülü Geri Dönüşüm Projesi kapsamında ekosisteme zarar veren su sümbüllerinden elde edilen el sanatları ürünleri festivalde sergilendi. Atık malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen mozaik atölyesiyle geri dönüşümün farklı alanlardaki kullanımına dikkat çekildi. HBB stantlarında ziyaretçilere Hatay'ın yöresel lezzetleri ikram edilirken fidan dağıtımı da gerçekleştirildi. Projelerle çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.