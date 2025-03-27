Hem dolandırıcı hem yüzsüz: 120 milyon TL’lik vurgunda kuyumcudan pes dedirten pankart!

Zanlının bu yöntemle şu ana kadar 116 kişinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine polis yaptığı operasyonla kuyumcu O.B.'nin de aralarında olduğu 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, 7 milyon lira değerinde ise döviz ve altın ele geçirdi. Şüphelilerden kuyumcu O.B. ve ile firma yetkilisi 2 müdür tutuklandı. 11 şüpheliden 1'ine ev hapsi verilirken 10 çalışan da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.