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Giriş Tarihi: 3.12.2022

Hem tacizci hem dolandırıcı

Üniversite öğrencisi bir kıza cinsel tacizde bulunan minibüs şoförünün, daha önce de yaşlı 5 vatandaşı dolandırıp sosyal medyada “Paraları keyifle yiyoruz” paylaşımı yaptığı ortaya çıktı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Hem tacizci hem dolandırıcı
Sakarya'da, minibüsüne binen üniversiteli Merve K.'yı darp edip cinsel tacizde bulunan Serdar Serkan Yesin'in daha önce işlediği suçlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yesin'in 2 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.



20 Mart 2020'de tutuklanan Yesin'in 2 ay sonra serbest kaldığı, 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi. Yesin'in, yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diyerek paylaştığı ortaya çıktı. Bu arada Merve K.'nın tacize uğradığı minibüs, trafikten men edildi.

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Hem tacizci hem dolandırıcı
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