Hem tacizci hem dolandırıcı

Sakarya'da, minibüsüne binen üniversiteli Merve K.'yı darp edip cinsel tacizde bulunan Serdar Serkan Yesin'in daha önce işlediği suçlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yesin'in 2 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ve Gebze ilçelerinde yaşayan ve pandemi döneminde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü 5 vatandaşı, kendisini polis olarak tanıtıp "Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi" diyerek dolandırdığı ortaya çıktı.20 Mart 2020'de tutuklanan Yesin'in 2 ay sonra serbest kaldığı, 17 Haziran'da ise bu kez Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan ve hamile olan N.Ü.'yü, yine kendisini savcı olarak tanıtıp 270 bin TL dolandırdığı belirlendi. Yesin'in, yaptığı dolandırıcılığı sosyal medya hesabından "Hamile kadını dolandırdım, eşimle keyifle yiyoruz" diyerek paylaştığı ortaya çıktı. Bu arada Merve K.'nın tacize uğradığı minibüs, trafikten men edildi.