Haberler Yaşam Haberleri Hemşire Ahmet Kalyoncu'nun sır ölümü: Çalıştığı hastanenin karşısında...
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:59

Hemşire Ahmet Kalyoncu'nun sır ölümü: Çalıştığı hastanenin karşısında...

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı hastanenin karşısındaki inşaattan düşen erkek hemşire Ahmet Kalyoncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Hemşire Ahmet Kalyoncu’nun sır ölümü: Çalıştığı hastanenin karşısında...

Olay, gece 03.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Vezirköprü Devlet Hastanesi karşısındaki inşaat halindeki binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, inşaatın dördüncü katına çıkan Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ahmet Kalyoncu (24), bulunduğu yerden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hemşire Ahmet Kalyoncu'nun sır ölümü: Çalıştığı hastanenin karşısında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA