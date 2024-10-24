Hemşireye ameliyat yaptırmış

Alper Çelik ile aynı hastanede görev yapan Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Alp Aslan İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe vererek; hastanede çalıştığı 1,5 ayda 7 ameliyat yaptığını, poliklinik ve ameliyathane protokol defterlerinin hastane yöneticilerince usulsüz kullanıldığını belirtti. Görmediği hastaları, muayene etmiş gibi gösterildiğini belirten doktor Aslan, Dr. Alper Çelik'in talimatıyla hemşire Mustafa K'nın, doktor olmadan Elvan Tuğba S. adlı hasta dahil sayısız operasyon yaptığını kaydetti. Dr. Alp Aslan'ın iddialarını destekleyen Elvan Tuğba S, Mustafa K'nın yaptığı operasyondan sonra büyük ağrılar yaşadığını, devlet hastanesinde yeniden ameliyat olduğunu anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü, hemşire Mustafa K'nın kanuna aykırı olarak yetkin olmadığı alanda işlem yaptığının tespit edildiği ifade edilerek suç duyurusunda bulundu.