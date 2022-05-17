Hendek olaylarında zarar gördüğü için onarılan Ermeni kilisesine ziyaretçi akını

Sur ilçesindeki hendek olayları sırasında el yapımı patlayıcılar nedeniyle ağır hasar gören 3 bin 769 metrekare alana sahip Ortadoğu'nun en büyük Ermeni kilisesi Surp Giragos, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katıldığı törenle 7 Mayıs günü açıldı.

16'ıncı yüzyılda yapılan tarihi kilisede geçtiğimiz Pazar günü yedi yıl aradan sonra ilk ayinde yapılırken, açılışın ardından tarihi mekâna adeta ziyaretçi akını yaşandı.

Kente merkezinde yaşayanların yanı sıra, yerli ve yabancı turistlerden oluşan yaklaşık 50 bin kişi, kilisenin son haline görmek için sur ilçesine geldi.

Müslüman ve Hristiyanlar oluşan çocuk, genç, yaşlı binlerce kişi Türkiye'de en titiz restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan tarihi mekânı fotoğrafladı ve mum yakarak dilekler tuttu.

Kilisenin hasar görmeden önceki halini de hatırladığını belirten ziyaretçilerden Handan Atlı, gezi amacıyla İstanbul'dan geldiğini söyledi.

Onarılan kilisede bir eksiklik ve fazlalık görmediğini ifade eden Handan Atlı, eski resimlere de baktıklarında aslı uyun kusursuz bir şekilde onarıldığının gözle göründüğüne dikkat çekti.

Yaşanan kötü olaylarda hasar gören tüm tarihi mekânlar gibi kiliselerinin de onarıldığını görmenin sevindirici olduğunu kaydeden Ahmet Görmez, yeni Sur ile onarılan kilise ve camileri görmek için Batman'dan geldiğini söyledi.

Terör olayları nedeniyle yıkılan tarihi ilçenin modern bir hale geldiğini belirterek, olaylar sırasında zarar gören tarihi ibadethanelerinde aslına uygun bir şekilde onarıldığını ifade etti.