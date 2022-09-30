Hentbol Oyun Kuralları ve Saha Ölçüleri - Hentbol Nasıl Oynanır, Oyun Süresi Ne Kadar ve Ortalama Kaç Sayıda Biter?

Farklı bir spor dalını denemek isteyenler, hentbol nasıl oynanır sorusuna yanıt arar. Hentbol oyun kuralları kaç tane ve nasıldır sorusu birçok kişi için merak uyandırıcıdır. Hentbol saha ölçüleri, 40 m × 20 m şeklindedir. Bu sporu yapmak için hentbol kuralları eksiksiz bir biçimde öğrenilmelidir. Hentbol kaç kişiyle oynanır diyenler, bir kaleci ve altı oyuncu olmak üzere toplam yedi kişiye ihtiyaç olduğunu bilmelidir. İşte hentbol ile ilgili merak edilenler…

Hentbol Oyun Kuralları ve Saha Ölçüleri Nedir?

Hentbol, bir kaleci de dahil olmak üzere yedi oyuncudan oluşan ve iki rakip takım tarafından elle oynanan bir spordur. İki bölüme ayrılmış dikdörtgen bir sahada oynanır. Amaç, bir takımın kaleci için ayrılan alana ayak basmadan topu karşı tarafın filesine sokarak puan kazanmasıdır. Almanya ve İskandinavya kökenli bir takım sporudur. İki gruba ayrılmış, 40 metre x 20 metre boyutlarında dikdörtgen bir alanda oynanır.

İlk olarak top havaya atılmalı ve oyun başlatılmalıdır.

Top, diz altındaki bölgelere temas ettirilmemeli, aksi halde kural ihlali nedeniyle 2 dakikalık oyun dışı bırakılma cezası verilir.

Faul nedeniyle oyundan çıkan oyuncunun yerine yedek oyuncu sokmak yoktur.

3 adım ve 3 saniye kuralı vardır. Bir oyuncu elindeki topu en fazla 3 saniye boyunca tutabilir ve 3 adımda bir topu elinden atarak pas vermelidir.

Karşı takımın bir üyesi topu tutarken, dokunmak veya ellemek yasaktır. Fakat, oyuncunun topu atmasına engel olmak için önü kapatılabilir.

Penaltı atışı yapmak için en az 7 metre mesafe uzakta olmak gerekir.

İki hakem vardır.

Oyuncular sadece ellerini kullanabilirken, kaleciler hem el, hem de ayaklarıyla müdahale edebilir.

Defans oyuncuları, kural ihlali yapmayacak şekilde diğer oyunculara yakın temasta bulunabilir.

Hentbol Ne Kadar Sürede Biter?

Müsabaka süresi sonunda, 30 dakikadan oluşan iki devrede de en çok gol atan takım maçın galibi ilan edilir. Maçlar, bir sekreter tarafından desteklenen iki hakem tarafından yönetilir. Her gol için topu rakip takımın kalesine sokmak gerekir. Devre aralarında mola süresi 10 dakikadır. 12 ve 16 yaş arasındakiler için oyun süresi 2 × 25 iken, 8 ile 12 yaş grubu içinse bu süre 2 × 20 dakikadır. Yaş aralığı her ne olursa olsun, devre araları 10 dakika sürer.