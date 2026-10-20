Her 5 kişiden birinde ruhsal problem var

CELAL Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Prof. Dr. Ömer Aydemir, antidepresan kullanımının toplumun yaklaşık yüzde 10-15'ini kapsadığını belirtti. Türkiye'de her 5 kişiden birinin, yani nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin en az 1 ruhsal problem yaşadığını aktaran Aydemir, ilaçların depresyonun yanı sıra kaygı bozukluğu ve panik atak tedavisinde de kullanıldığını söyledi. İhtiyacı olmayan kişilerin ilaç kullanıp kullanmadığının araştırılması gerektiğini vurgulayan Aydemir, hastalarla görüşmelerin sıklaştırılması ve gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi gerektiğini ifade etti. Psikiyatristlerin yalnızca ilaç yazmadığını, psikoterapi yöntemlerini de uyguladığını belirten Aydemir, depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayan hastaların yüzde 70'inde tama yakın iyileşme sağlanabildiğini kaydetti.

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