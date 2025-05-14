Her engeli azmiyle aştı hedeflerine ulaştı

Malatya'da yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Ömer Faruk Uzunyol, İnönü Üniversitesi'nde "Femur Kırığı İçin Eklemeli Olarak Üretilen Gözenekli Yapıların Tasarım Optimizasyonu" başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak makine yüksek mühendisi oldu. Yaklaşık 3 yıl süren bu süreçte, zaman zaman zorluklar da yaşayan genç adam, hedeflerinden asla vazgeçmedi. Yürüyüş bozukluğu, konuşmada zorlanma ve kasılmaları olmasına rağmen başarısıyla gururlandıran genç, şimdi doktorasına hazırlanıyor.

HEDEFİNE 4 ELLE SARILDI

Uzunyol, "Hayatımın her alanında olduğu gibi, eğitimde de pek çok zorlukla karşılaştım. Ancak bu zorlukların her birini azimle, sabırla aştım. İlk büyük engelle, ilkokul birinci sınıfta karşılaştım. Fiziksel engelim nedeniyle okuldan uzaklaştırıldım. Bu engeller ortaokul ve lise hayatım boyunca farklı şekillerde karşıma çıksa da 2018'de lisans eğitimime başlarken kendini derinden hissettirdi. Fiziksel engelim sebebiyle asla mühendis olamayacağımı, olsam bile bu alanda çalışamayacağımı söyleyen insanlar oldu. Bu düşüncelerle beni yıldırmaya çalıştılar ancak kendi potansiyelime ve hayallerime inanmaktan asla vazgeçmedim" dedi.

'ASIL ENGEL ZİHİNSEL SINIRLAR'

Genç mühendis, bugünlere gelmesinde hocası Doç. Dr. Erkan Bahçe'nin büyük emeği olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 'Femur Kırığı İçin Eklemeli Olarak Üretilen Gözenekli Yapıların Tasarım Optimizasyonu' başlıklı yüksek lisans tezimi başarıyla savundum ve artık bir makine yüksek mühendisiyim. Tüm bu süreçte, asıl engelin fiziksel değil; zihinsel sınırlar olduğunu bir kez daha gördüm. Bu noktaya gelmiş olmanın tarif edilemez gurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. En büyük hayalim akademisyen olmak ve yurtdışında kongreler yapmak" dedi.