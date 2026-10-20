Her gün 70 kadın meme kanseri oluyor

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserine dikkat çekti. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren, "Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının 2022 verilerine göre, Türkiye'de bir yılda yaklaşık 25 bin kadına yeni meme kanseri tanısı konuldu. Bu, her gün yaklaşık 70 kadının meme kanseri tanısıyla karşılaşması demek" dedi. Ulusal kanser tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi önerildiğini anlatan Eren, "Taramalar, Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz yapılıyor. Taramanın amacı, hastalığı şikâyetler başladıktan sonra değil, henüz hiçbir belirti vermediği dönemde saptayabilmek. Lütfen şikâyetinizin olmasını beklemeyin" dedi.

Büşra ŞEN/ANKARA

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