Her gün binlerce kez dokunuyoruz: Parmaklarımızın ucundaki o eşya klozetten 10 kat daha kirli!

DİJİTAL TEMİZLİKTE YENİ BİR DÖNEM

Gözümüzün önünde duran ve her gün elimizin altında olan bu araçların hijyeni, genel sağlığımız için büyük bir önem taşır. Klozetten bile kirli olduğu kanıtlanan o gizli yüzeyi düzenli aralıklarla dezenfekte etmek, görünmeyen hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemidir. Küçük bir temizlik rutiniyle hem cihazınızın ömrünü uzatabilir hem de sağlığınızı güven altına alabilirsiniz!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör