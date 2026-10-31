Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

İstanbul'a tepeden bakmak denildiğinde aklımıza ilk olarak manzarasıyla büyüleyen Çamlıca Tepesi gelir. Ancak tarihi kaynaklar incelendiğinde, İstanbul'un o asıl "7 tepesi" arasında ne Çamlıca'nın ne de turistik Pierre Loti'nin adı geçiyor. Bizans ve Osmanlı döneminden beri korunan bu kadim liste, aslında bugün milyonlarca insanın her gün işe, okula giderken içinden geçtiği, tek bir tarihi ilçenin sınırları içinde yer alıyor.