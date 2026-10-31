Haberler Yaşam Haberleri Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!
Giriş Tarihi: 31.10.2026 21:09 Son Güncelleme: 31.10.2026 21:12

Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

İstanbul'un efsanevi 7 tepesini sorsalar birçoğumuzun aklına ilk olarak Pierre Loti ya da Büyük Çamlıca gelir. Ancak asırlardır süregelen bu inanış tamamen bir yanılgıdan ibaret. Ne Çamlıca ne de diğerleri o meşhur listede yer almıyor. İstanbul'un gerçek ve tarihi 7 tepesi, aslında tek bir ilçenin sınırları içinde gizli...

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Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!
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İstanbul'a tepeden bakmak denildiğinde aklımıza ilk olarak manzarasıyla büyüleyen Çamlıca Tepesi gelir. Ancak tarihi kaynaklar incelendiğinde, İstanbul'un o asıl "7 tepesi" arasında ne Çamlıca'nın ne de turistik Pierre Loti'nin adı geçiyor. Bizans ve Osmanlı döneminden beri korunan bu kadim liste, aslında bugün milyonlarca insanın her gün işe, okula giderken içinden geçtiği, tek bir tarihi ilçenin sınırları içinde yer alıyor.

Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

İstanbul'un gerçek 7 tepesi, sadece Tarihi Yarımada (Suriçi) sınırları içinde kalan ve Roma İmparatorluğu döneminden beri şehre kimliğini veren tepelerdir.

Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

Aslında Hepsi Tarihi Yarımadada!

Halk arasında sık sık şehrin en yüksek seyir noktalarıyla karıştırılsa da İstanbul'un efsanevi yedi tepesi, aslında tamamen Tarihi Yarımada surları içerisinde kalan coğrafi yükseltileri temsil ediyor.

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Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

Neden Bu İsim?

Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis kurulurken Roma'nın yedi tepeli yapısına öykünerek belirlenen bu noktalar, fetihten sonra Osmanlı mimarisinin şaheserleriyle taçlandırıldı.

Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

İstanbul'un gerçek 7 tepesi aslında Sarayburnu'ndan Edirnekapı'ya kadar uzanan ve her birinin zirvesinde kentin kimliğini belirleyen selatin camileri ile anıtların yer aldığı İstanbul'un kadim tepeleri… Bizans'ın kiliselerine karşılık

Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

İşte İstanbul'un gerçek yedi tepesi:

Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

1. Tepe (Sarayburnu): Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii

  • Konum: Tarihi Yarımada'nın Marmara Denizi, Boğaz ve Haliç ile çevrili uç noktasıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 40 metredir.
  • Tarihi Önemi: Antik Byzantion kentinin ilk kurulduğu çekirdek bölgedir. Doğu Roma'nın ve Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi yüzyıllar boyunca bu tepe üzerinde yer almıştır.
  • Üzerindeki Anıtlar: Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, İbrahim Paşa Sarayı (Türk ve İslam Eserleri Müzesi) ve Aya İrini.
Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

2. Tepe (Çemberlitaş): Nuruosmaniye Camii ve Çemberlitaş Sütunu

  • Konum: Sarayburnu sırtlarından batıya doğru yükselen ikinci kademedir. Rakımı yaklaşık 50 metredir.
  • Tarihi Önemi: Roma döneminde imparatorluk forumlarının en görkemlisi olan Konstantinos Forumu bu tepeye inşa edilmiştir. Şehrin ticari ve idari kalbi sayılan alanlardan biridir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Konstantinos Sütunu (Çemberlitaş), Nuruosmaniye Camii, Kapalıçarşı'nın güney girişleri, Atik Ali Paşa Camii ve tarihi Çemberlitaş Hamamı.
Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

3. Tepe (Beyazıt): Süleymaniye Camii, İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Beyazıt Kulesi

  • Konum: Haliç kıyılarından yukarıya doğru uzanan ve kentin denizden bakıldığında en belirgin silüetini oluşturan tepedir. Yüksekliği 50-60 metre civarındadır.
  • Tarihi Önemi: Bizans devrinde Theodosius Forumu'na ev sahipliği yapmış, fetihten sonra ise Fatih Sultan Mehmed'in ilk sarayı (Eski Saray) buraya kurulmuştur.
  • Üzerindeki Anıtlar: Mimar Sinan'ın şaheseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Beyazıt Camii, Beyazıt Yangın Kulesi ve İstanbul Üniversitesi Tarihi Merkez Kampüsü.
Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

4. Tepe (Fatih): Fatih Camii (Kentin dördüncü yükseltisi)

  • Konum: Yarımadanın iç kesimlerine doğru ilerleyen, Haliç yamaçlarına hakim dördüncü coğrafi yükseltidir. Rakımı yaklaşık 60 metredir.
  • Tarihi Önemi: Bizans döneminde imparatorların mezarlarının bulunduğu Havariyyun (Kutsal Havariler) Kilisesi bu tepede yükseliyordu. Fetihten sonra Osmanlı mimarisinin başyapıtlarından biri aynı noktaya inşa edilmiştir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Fatih Sultan Mehmed adına yaptırılan Fatih Camii ve Külliyesi ile Fatih Türbesi.
Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

5. Tepe (Yavuz Selim): Yavuz Sultan Selim Camii ve Haliç manzarası

  • Konum: Fener ve Balat sırtlarına inen Haliç vadisine doğrudan bakan sarp yamaçtır. Denizden yüksekliği yaklaşık 70 metredir.
  • Tarihi Önemi: Haliç kıyılarını panoramik olarak gören en stratejik noktalardan biridir. Bizans su sarnıçları ve Osmanlı dini mimarisinin kesiştiği alandır.
  • Üzerindeki Anıtlar: Yavuz Sultan Selim Camii, Aspar Sarnıcı (günümüzde Çukurbostan olarak bilinen açık sarnıç) ve Fethiye Camii (Pammakaristos Manastırı).
Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

6. Tepe (Edirnekapı): Mihrimah Sultan Camii (Tarihi sur içinin en yüksek noktası)

  • Konum: Tarihi Yarımada'nın batı kara surlarına bitişik, Edirnekapı ve Tekfur Sarayı civarındaki alandır.
  • Tarihi Önemi: Deniz seviyesinden yaklaşık 74 metre yüksekliğiyle Tarihi Yarımada'nın en yüksek noktasıdır. Kara surlarının kente giriş kapılarından biri olan Edirnekapı bu sırt üzerindedir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan Mihrimah Sultan Camii, Tekfur Sarayı ve Bizans dönemine ait Kariye (Chora) Camii.
Her gün önünden geçiyoruz ama kimse bilmiyor: İstanbul’un asıl 7 tepesi meğer o ilçedeymiş!

7. Tepe (Kocamustafapaşa / Cerrahpaşa): Haseki Külliyesi ve Cerrahpaşa bölgesi

  • Konum: Diğer altı tepenin aksine Haliç'e değil, doğrudan Marmara Denizi sahiline (Aksaray-Yedikule hattına) doğru eğimlenen geniş platosudur. Yaklaşık 65 metre yüksekliktedir.
  • Tarihi Önemi: Antik dönemde Arkadios Forumu'nun yer aldığı ve Bizans ile erken Osmanlı dönemlerinde nüfusun yoğunlaştığı semtleri barındıran tepedir.
  • Üzerindeki Anıtlar: Arkadios Sütunu kalıntıları, Haseki Sultan Külliyesi, Cerrah Mehmed Paşa Camii ve Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii.
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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