Standart Kullanım İçin: Genel bir kural olarak, ocağınızı ayda en az bir kez derinlemesine temizlemelisiniz.

Sık ve Yağlı Yemek Pişirenler İçin: Her gün aktif olarak yemek pişiriyorsanız veya sık sık kızartma/yağlı yemekler yapıyorsanız, derin temizlik periyodunu 2 ila 3 haftada bir yapmak gerekir.

Seyrek Yemek Pişirenler İçin: Mutfakta çok zaman geçirmiyorsanız 4 ila 6 haftada bir temizlemek yeterli olacaktır.