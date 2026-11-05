Her gün yapılıyorsa tehlike büyük: Yaşlılarda demans riskini %48 artırıyor!

Kısa Uykular Sandığınız Kadar Masum Olmayabilir

Peki, öğle uykusunun süresi bir şeyi değiştiriyor mu? Araştırma bu soruya da ezber bozan bir yanıt veriyor. Gün içinde 30 dakika veya daha kısa süreli şekerleme yapan kişilerin, hiç uyumayanlara göre demans hastalığına yakalanma oranı %40 daha yüksek bulundu.