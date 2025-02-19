Her kar yağışında aynı rezalet

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda kar yağınca yaşanan manzara değişmedi. Dün bastıran kar sebebiyle özellikle akşam saatlerinde trafik kilitlendi. Sürücüler saatlerce yollarda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana arterlerdeki karı temizlemekte yetersiz kalınca kentte trafik kilitlendi. İBB uygulaması 'Cep Trafik'te yoğunluk yüzde 90'ların üzerine çıktı. Soğuk hava dalgası İstanbul'a Avrupa Yakası'ndan giriş yaptı. Sabah saat 10.00'da kar yağışı başladı. Sultangazi'de 15 santimetreyi bulan kar Eyüpsultan, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir'de de etkili oldu. Daha sonra kent genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı öğlenden sonra Anadolu yakasını da etkiledi.

TRAFİK FELÇ OLDU

Şehir beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler büyük sıkıntı yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kar temizleme çalışmalarında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yetersiz kalınca kentte trafik felç oldu. İşten çıkan vatandaşlar evlerine ulaşmakta güçlük çekti. Toplu taşımada da büyük sıkıntı yaşandı. Metro ve metrobüs durakları adeta kitlendi.

Mecidiyeköy başta olmak üzere Zincirlikuyu, Küçükçekmece, Yenibosna, Şişli, Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi ana aktarma noktalarında yoğunluk ve uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar araçlara binebilmek için soğuk hava ve kar yağışı altında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Köprülerde ve ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ara sokaklarda buzlanma sebebiyle birçok kaza yaşandı.

İBB MESAJLA YETİNDİ

Tüm gözlerin çevrildiği İBB ise cep telefonlarına SMS atmakla yetindi. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen İBB'nin önlemlerinde yetersiz kaldığı görüldü. İBB tarafından cep telefonlarına gönderilen SMS mesajında, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ima edildi. Kar yağışı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün kent genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim- öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Gül ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti. Türk Hava Yolları da (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.