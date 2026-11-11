Her mutfakta var ama aslında büyük bir hata! Buzdolabı magnetleri hakkında korkutan gerçek...

Uzmanlar, bu basit önlemlerin olası riskleri en aza indirmenin en etkili yolu olduğunu vurguluyor. Buzdolabınızı kişiselleştirirken hem estetiği hem de cihaz sağlığını dengede tutmak önemli bir detay olarak ön plana çıkıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör