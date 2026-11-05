Her türlü haksız kazanca darbe

JANDARMA ve emniyetten her türlü haksız kazanca büyük darbe vuruldu. Toplam 31 ilde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 47.4 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken 557 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik 11 il merkezli düzenlenen operasyonda 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konuldu.

SAHTE RAPOR, SAHTE KİMLİK...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonlarda ise vatandaşları 464 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek, sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtıp, yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle, araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK verilerine göre şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör