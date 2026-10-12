Haberler Yaşam Haberleri Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?
Giriş Tarihi: 12.10.2026 22:32 Son Güncelleme: 12.10.2026 22:33

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Sosyal medyada dikkat çeken basit matematik soruları, ilk bakışta kolay görünse de işlem sırası nedeniyle birçok kişiyi yanıltabiliyor. Birkaç saniyede çözülebileceği düşünülen bu işlemde doğru sonuca ulaşmak için yalnızca sayılara değil, matematik kurallarına da dikkat etmek gerekiyor. Peki, siz bu soruyu hata yapmadan çözebilir misiniz?

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Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?
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Günlük hayatta karşılaşılan basit matematik işlemleri, işlem önceliği gözden kaçırıldığında beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Sosyal medyada dikkat çeken bu soru, doğru cevabı bulmak isteyenleri yeniden düşünmeye yöneltiyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Basit gibi görünüyor ama çoğu kişi acele ediyor

Günlük hayatta sık sık karşılaşılan matematik işlemleri, bazen en deneyimli kişileri bile düşündürebiliyor. Özellikle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin bir arada bulunduğu sorularda işlem sırasını gözden kaçırmak yanlış sonuca yol açabiliyor.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Bu tür sorularda hızlı davranmak yerine işlemin hangi sırayla yapılacağını belirlemek büyük önem taşıyor. İlk bakışta kolay görünen bir sorunun cevabını bulmak için birkaç saniye ayırmak yeterli olsa da küçük bir dikkatsizlik sonucu tamamen değiştirebiliyor.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

İşte dikkat testi gibi görünen matematik sorusu

Aşağıdaki işlemi zihninizden çözmeyi deneyin. Hesap makinesi kullanmadan doğru cevaba ulaşabilecek misiniz?

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

8 + 4 × 2 − 6 ÷ 3 = ?

Sonucu bulduğunuzu düşünüyorsanız hemen cevaba geçmeden önce işlemi bir kez daha kontrol edin. Çünkü bu soruda belirleyici olan, sayıları hangi sırayla işleme aldığınız.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Doğru cevap kaç?

Bu işlemi çözerken önce çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemlerine soldan sağa doğru devam edilir.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

İlk olarak 4 × 2 = 8 işlemi yapılır.

Ardından 6 ÷ 3 = 2 bulunur.

İşlem 8 + 8 − 2 şeklini alır.

Son olarak 8 + 8 = 16 ve 16 − 2 = 14 sonucuna ulaşılır.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Doğru cevap: 14

Bu soruda farklı bir sonuca ulaşılmasının temel nedeni, işlem önceliğinin göz ardı edilmesidir. Matematikte çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmadan önce yapılır. Bu kuralı hatırlamak, benzer sorularda doğru cevaba ulaşmayı kolaylaştırır.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?
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