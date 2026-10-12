Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Bu tür sorularda hızlı davranmak yerine işlemin hangi sırayla yapılacağını belirlemek büyük önem taşıyor. İlk bakışta kolay görünen bir sorunun cevabını bulmak için birkaç saniye ayırmak yeterli olsa da küçük bir dikkatsizlik sonucu tamamen değiştirebiliyor.