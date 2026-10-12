Herkes aynı hatayı yapıyor! Bu basit işlemde doğru cevap kaç?

Günlük hayatta sık sık karşılaşılan matematik işlemleri, bazen en deneyimli kişileri bile düşündürebiliyor. Özellikle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin bir arada bulunduğu sorularda işlem sırasını gözden kaçırmak yanlış sonuca yol açabiliyor.
Aşağıdaki işlemi zihninizden çözmeyi deneyin. Hesap makinesi kullanmadan doğru cevaba ulaşabilecek misiniz?
Sonucu bulduğunuzu düşünüyorsanız hemen cevaba geçmeden önce işlemi bir kez daha kontrol edin. Çünkü bu soruda belirleyici olan, sayıları hangi sırayla işleme aldığınız.
Bu işlemi çözerken önce çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Daha sonra toplama ve çıkarma işlemlerine soldan sağa doğru devam edilir.
İlk olarak 4 × 2 = 8 işlemi yapılır.
Ardından 6 ÷ 3 = 2 bulunur.
İşlem 8 + 8 − 2 şeklini alır.
Son olarak 8 + 8 = 16 ve 16 − 2 = 14 sonucuna ulaşılır.
Bu soruda farklı bir sonuca ulaşılmasının temel nedeni, işlem önceliğinin göz ardı edilmesidir. Matematikte çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmadan önce yapılır. Bu kuralı hatırlamak, benzer sorularda doğru cevaba ulaşmayı kolaylaştırır.