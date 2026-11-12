Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Tek bir konteynerden tam 27 bin dolar kazandı!

En büyük vurgununu bir iş merkezinin çöpünde bulduğu 190 adet lüks ofis sandalyesiyle yaptı. Sıfır fiyatı bin doların üzerinde olan bu sandalyeleri toplayıp satarak tek seferde 27 bin 600 dolar (1.3 milyon TL) kazandı.