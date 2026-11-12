Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Üniversite yıllarında yaşadığı sorunlar nedeniyle 12 bin dolar borç batağına sürüklenen 31 yaşındaki Carter Stevens, kirasını ödeyemediği için haftalarca Nissan Sentra marka otomobilinde yaşamak zorunda kaldı.
Bu ilk satışın ardından Stevens, Mart 2024'ten itibaren iş parklarının ve zenginlerin yaşadığı lüks apartmanların çöp konteynerlerini düzenli olarak mercek altına almaya başladı.
İnsanların sokağa attığı eşyalar arasında sadece eski mobilyalar yok. Genç adam çöplerin içinde el yapımı değerli İran halıları, lüks ofis sandalyeleri ve hatta orijinal samuray kılıçları bile buluyor.
En büyük vurgununu bir iş merkezinin çöpünde bulduğu 190 adet lüks ofis sandalyesiyle yaptı. Sıfır fiyatı bin doların üzerinde olan bu sandalyeleri toplayıp satarak tek seferde 27 bin 600 dolar (1.3 milyon TL) kazandı.
Sadece satacağı ürünleri değil, o eşyaları kargolarken kullandığı karton kutuları ve koli bantlarını bile çöpten toplayan Stevens, paketleme masraflarını yüzde 90 oranında tamamen sıfırladı.
İsrafın boyutlarını gözler önüne seren bir başka olayda ise, dev bir binanın önünde sokağa atılmış 120 adet yüksek kaliteli ayakta çalışma masası bularak hepsini paraya çevirdi.
Topladığı eşyaları eBay ve Facebook gibi platformlarda satan Stevens, ülkedeki durumu "Bu ülkede bulacağınız israf inanılmaz. İnsanlar çok fazla şeyi acımasızca çöpe atıyor" diyerek özetliyor.
Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasında tam 140 bin dolar (yaklaşık 7 milyon TL) gelir elde eden Stevens, şimdi bu servetini daha kalıcı bir gelire dönüştürmek için gayrimenkul sektörüne yatırım yapmayı planlıyor.