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Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:31 Son Güncelleme: 12.11.2026 11:37

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Kirasını ödeyemediği için haftalarca arabasında yaşamak zorunda kalan 31 yaşındaki adam, lüks sitelerin çöp konteynerlerinde adeta bir hazine buldu. Başkalarının burun kıvırıp attığı o eşyaları temizleyip internetten satarak sadece bir yılda tam 7 milyon lira kazandı.

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Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı
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ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Carter Stevens, lüks sitelerin çöplerini karıştırarak hayatını baştan yazdı. Sokaklara atılan binlerce dolarlık ofis mobilyalarını ve halıları temizleyip ikinci el sitelerinde satan genç adam, bu akılalmaz yöntemle dudak uçuklatan bir servete ulaştı.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Arabada yatmaktan milyonluk servete giden yol!

Üniversite yıllarında yaşadığı sorunlar nedeniyle 12 bin dolar borç batağına sürüklenen 31 yaşındaki Carter Stevens, kirasını ödeyemediği için haftalarca Nissan Sentra marka otomobilinde yaşamak zorunda kaldı.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Kuzeninden aldığı borçla yeniden bir eve çıkan genç adamın kaderi, çöpte bulduğu siyah bir çift marka ayakkabıyı temizleyip internette 35 dolara satmasıyla tamamen değişti.

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Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Lüks sitelerin çöplerinde gece mesaisi

Bu ilk satışın ardından Stevens, Mart 2024'ten itibaren iş parklarının ve zenginlerin yaşadığı lüks apartmanların çöp konteynerlerini düzenli olarak mercek altına almaya başladı.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Çöpten İran halısı ve samuray kılıcı çıkıyor!

İnsanların sokağa attığı eşyalar arasında sadece eski mobilyalar yok. Genç adam çöplerin içinde el yapımı değerli İran halıları, lüks ofis sandalyeleri ve hatta orijinal samuray kılıçları bile buluyor.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Tek bir konteynerden tam 27 bin dolar kazandı!

En büyük vurgununu bir iş merkezinin çöpünde bulduğu 190 adet lüks ofis sandalyesiyle yaptı. Sıfır fiyatı bin doların üzerinde olan bu sandalyeleri toplayıp satarak tek seferde 27 bin 600 dolar (1.3 milyon TL) kazandı.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Kargo kolisine ve banda bile tek kuruş ödemiyor

Sadece satacağı ürünleri değil, o eşyaları kargolarken kullandığı karton kutuları ve koli bantlarını bile çöpten toplayan Stevens, paketleme masraflarını yüzde 90 oranında tamamen sıfırladı.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

120 adet çalışma masasını gözlerini kırpmadan attılar

İsrafın boyutlarını gözler önüne seren bir başka olayda ise, dev bir binanın önünde sokağa atılmış 120 adet yüksek kaliteli ayakta çalışma masası bularak hepsini paraya çevirdi.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

"Bu ülkede akılalmaz bir tüketim çılgınlığı var"

Topladığı eşyaları eBay ve Facebook gibi platformlarda satan Stevens, ülkedeki durumu "Bu ülkede bulacağınız israf inanılmaz. İnsanlar çok fazla şeyi acımasızca çöpe atıyor" diyerek özetliyor.

Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı

Çöpten çıkan 7 milyon lirayla yeni bir hayat!

Eylül 2025 ile Eylül 2026 arasında tam 140 bin dolar (yaklaşık 7 milyon TL) gelir elde eden Stevens, şimdi bu servetini daha kalıcı bir gelire dönüştürmek için gayrimenkul sektörüne yatırım yapmayı planlıyor.

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Herkes çöpe attı, o tek tek topladı! Bir yılda 7 milyon liralık satış yaptı
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