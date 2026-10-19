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Giriş Tarihi: 19.10.2026 17:59

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

Doğum yılınız eski Türk takviminde hangi hayvanın yılına denk geliyor? Sıçandan domuza uzanan 12 hayvanlı geleneksel takvim, Türk tarihinin en ilgi çekici kültürel unsurlarından biri. Kendi yılınızı bulmak için hayvan sıralamasına ve doğum yılı tablosuna göz atabilirsiniz.

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Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?
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Bazı yıllar sıçanla, bazıları atla, bazılarıysa parsla anılıyordu. Eski Türklerin kullandığı 12 hayvanlı takvim, zamanı bugünkünden farklı bir yöntemle adlandırıyordu. Bu tarihî sistemde doğduğunuz yılın hangi hayvanla eşleştiğini öğrenmek için uzun bir araştırma yapmanıza gerek yok; 12 yıllık döngü ve doğum yılı tablosu size yol gösteriyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

ESKİ TÜRKLERİN TAKVİMİNDE DOĞDUĞUNUZ YIL HANGİ HAYVANI TEMSİL EDİYOR?

Doğum yılınızı biliyor olabilirsiniz ancak eski Türklerin kullandığı takvimde hangi hayvanın yılına denk geldiğinizi hiç düşündünüz mü? Günümüzde burçlar üzerinden yapılan doğum tarihi yorumlarının aksine, 12 hayvanlı Türk takvimi yılları belirli hayvanların adlarıyla tanımlayan tarihî bir zaman ölçme sistemi olarak öne çıkıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

Türk kültürünün geçmişine uzanan bu gelenekte her yıl farklı bir hayvanın adını taşıyor. Sıçanla başlayan sıralama, sığır, pars, tavşan ve diğer hayvanlarla devam ediyor; 12 yıllık döngünün tamamlanmasıyla yeniden ilk hayvana dönülüyor.

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Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

Takvimin en dikkat çekici yönlerinden biri de yalnızca bir isimlendirme sistemi olmaması. Geçmişte savaşların tarihlerini belirlemek, çocukların yaşlarını hesaplamak ve yaşanan olayları kaydetmek için de kullanılıyordu. Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserinde takvimin ortaya çıkışına ilişkin bir anlatı da yer alıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

12 hayvanlı Türk takvimi nasıl ortaya çıktı?

Kâşgarlı Mahmud'un aktardığı anlatıya göre geçmişte yaşanan bir savaşın hangi tarihte gerçekleştiği konusunda anlaşmazlık çıkması üzerine yılların belirli adlarla anılması fikri ortaya atıldı. Bunun üzerine hayvanların bir ırmağı geçmesiyle ilişkilendirilen bir hikâyede, suyu geçen ilk 12 hayvanın adı yıllara verildi.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

Anlatıda ilk sırayı sıçan alırken diğer hayvanlar da geçiş sırasına göre takvimde yerini aldı. Böylece 12 yıllık döngünün temeli oluşturuldu. Bu hikâye, takvimin kökenine ilişkin tarihî bir kaynakta aktarılan geleneksel anlatı olarak değerlendiriliyor.

Takvimin kullanımı yalnızca sözlü anlatılarla sınırlı değil. Orhun Yazıtları'nda tarihî olayların hayvan yıllarıyla ifade edildiği örnekler bulunuyor. Bu da sistemin Türklerin tarih kaydı geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

ESKİ TÜRK TAKVİMİNDEKİ 12 HAYVANIN SIRALAMASI

Doğum yılınızın karşılığını öğrenmeden önce takvimdeki hayvanları tanımak gerekiyor. İşte 12 hayvanlı Türk takviminde kullanılan geleneksel sıralama.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

12. Domuz yılı

Domuz, 12 yıllık döngünün son sırasında yer alıyor. Bu yılın tamamlanmasıyla takvim yeniden sıçan yılına dönüyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

11. Köpek yılı

Köpek, takvimde domuzdan önce geliyor. Hayvanın adı, tarihî metinlerde günümüz Türkçesinden farklı biçimlerde de kaydediliyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

10. Tavuk yılı

Tavuk, 12 hayvanlı sıralamanın onuncu sırasında bulunuyor. Bazı modern anlatımlarda horoz figürüyle temsil ediliyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

9. Maymun yılı

Maymun, tavuk yılından önce gelen hayvan olarak döngünün dokuzuncu sırasında yer alıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

8. Koyun yılı

Koyun, takvimin sekizinci sırasında bulunuyor. Hayvan, tarihî adlandırmalarda farklı Türk lehçelerinde değişen biçimlerde de karşımıza çıkıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

7. At yılı

At, 12 yıllık döngünün yedinci halkasını oluşturuyor. Takvimdeki geleneksel adı, tarihî kaynaklarda yund veya yunt biçiminde de aktarılıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

6. Yılan yılı

Yılan, at yılından önce ve ejderha yılından sonra geliyor. Böylece döngünün altıncı sırasını oluşturuyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

5. Ejderha yılı

Beşinci sıradaki hayvan, kaynaklar arasında farklı adlandırmalarla dikkat çekiyor. Bazı modern Türkçe kaynaklarda ejderha adı kullanılırken Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti't-Türk eserindeki ad timsah olarak aktarılıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

4. Tavşan yılı

Tavşan, döngünün dördüncü sırasında bulunuyor. Hayvanın adı, eski kaynaklarda tavışgan gibi farklı yazımlarla da yer alıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

3. Pars yılı

Pars, takvimin üçüncü sırasında yer alıyor. Tarihî kaynaklardaki bars adı, modern Türkçede pars biçiminde kullanılıyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

2. Sığır yılı

Sığır, sıçan yılının ardından gelen ikinci hayvan. Tarihî adlandırmalarda ud biçimiyle karşılaşılıyor; modern anlatımlarda öküz yılı olarak da biliniyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

1. Sıçan yılı

Sıçan, 12 hayvanlı Türk takviminin ilk sırasında yer alıyor. Döngü bu hayvanla başlıyor ve 12 yılın ardından yeniden aynı sıraya dönüyor.

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

Doğum yılınıza göre eski Türk takvimindeki hayvanınızı bulun

Hayvanların sıralamasını öğrendikten sonra sıra doğum yılınızı kontrol etmeye geliyor. Aşağıdaki tablo, 1900 yılını sıçan yılı kabul eden 12 yıllık döngüye göre hazırlanmıştır.

Takvimdeki hayvan Örnek doğum yılları
Sıçan 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Sığır 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Pars 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Tavşan 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Ejderha 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Yılan 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
At 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Koyun 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Maymun 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tavuk 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Köpek 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Domuz 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?

12 hayvanlı Türk takvimi günümüzde neden merak ediliyor?

Eski Türk takvimi, geçmişte zamanın nasıl ölçüldüğünü ve tarihî olayların nasıl kaydedildiğini göstermesi bakımından önem taşıyor. Günümüzde doğum yılına göre hayvan eşleştirmeleri ise bu tarihî geleneği daha geniş kitleler için ilgi çekici hâle getiriyor.

Ancak hayvan yıllarına yüklenen kişilik özellikleri veya geleceğe ilişkin yorumlar, takvimin temel işleviyle karıştırılmamalı. 12 hayvanlı Türk takvimi öncelikle yılları adlandırmak ve zamanı takip etmek için kullanılan tarihî bir sistemdir.

Doğum yılınızı tablodan kontrol ederek bu gelenekte hangi hayvanın yılına denk geldiğinizi öğrenebilir, Türk kültür tarihinin yüzyıllar öncesine uzanan takvim geleneğini daha yakından tanıyabilirsiniz.

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Herkes kendi doğum yılını kontrol ediyor! Eski Türk takviminde hangi hayvansınız?
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