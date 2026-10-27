Haberler Yaşam Haberleri Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:59 Son Güncelleme: 27.10.2026 10:04

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

Türkiye'nin nüfus haritası, herkesin nüfusa kayıtlı olduğu memlekette yaşadığı varsayımıyla yeniden hesaplandı. TÜİK verilerinden hareketle hazırlanan simülasyonda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin sıralaması değişirken Anadolu'daki bazı illerin nüfusları dikkat çekici seviyelere ulaştı. 81 ili kapsayan çalışmada ortaya çıkan tablo, alışılmış nüfus sıralamasından oldukça farklı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!
  • ABONE OL

Yıllardır Türkiye'nin en kalabalık ili olarak bilinen İstanbul'un nüfus sıralamasındaki yeri, memleket kayıtları esas alınarak yapılan hesaplamayla değişiyor. Herkesin nüfusa kayıtlı olduğu ile döndüğü senaryoda Şanlıurfa, Konya ve Diyarbakır gibi şehirler üst sıralara yükselirken 81 ilin yeni nüfus tablosu merak uyandırıyor.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

81. YALOVA: 131 bin 080

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

80. TUNCELİ: 256 bin 768

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

79. BİLECİK: 271 bin 776

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

78. BAYBURT: 288 bin 939

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

77. BARTIN: 344 bin 965

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

76. KİLİS: 351 bin 806

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

75. KARABÜK: 353 bin 343

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

74. IĞDIR: 366 bin 827

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

73. HAKKARİ: 369 bin 399

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

72. BURDUR: 378 bin 437

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

71. KARAMAN: 397 bin 223

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

70. UŞAK: 416 bin 821

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

69. DÜZCE: 439 bin 196

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

67. BOLU: 448 bin 482

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

66. ARTVİN: 450 bin 989

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

64. EDİRNE: 500 bin 733

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

61. ARDAHAN: 553 bin 697

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

59. ISPARTA: 564 bin 561

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

57. KIRŞEHİR: 585 bin 776

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

56. BİNGÖL: 595 bin 180

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

55. AKSARAY: 602 bin 971

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

54. ERZİNCAN: 643 bin 919

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

53. AMASYA: 655 bin 598

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

52. MUĞLA: 667 bin 264

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

51. NİĞDE: 678 bin 344

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

50. ÇANKIRI: 686 bin 967

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

49. KOCAELİ: 692 bin 930

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

48. OSMANİYE: 715 bin 300

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

47. SİNOP: 716 bin 440

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

46. KÜTAHYA: 735 bin 694

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

47. ZONGULDAK: 735 bin 830

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

44. ŞIRNAK: 745 bin 421

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

43. ESKİŞEHİR: 754 bin 969

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

42. RİZE: 782 bin 658

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

41. SİİRT: 870 bin 385

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

40. BATMAN: 888 bin 122

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

39. BİTLİS: 890 bin 517

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

38. ELAZIĞ: 942 bin 972

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

37. AYDIN: 943 bin 411

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

36. DENİZLİ: 979 bin 694

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

35. MUŞ: 1 milyon 15 bin 358

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

34. KARS: 1 milyon 16 bin 817

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

33. SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

32. KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

31. GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

30. AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

29. ADIYAMAN: 1 milon 220 bin 603

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

28. YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

27. ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

26. BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

25. AĞRI: 1 milyon 283 bin 450

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

15. VAN: 1 milyon 707 bin 753

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!

HERKES MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI EN KALABALIK OLACAK İL!

1. ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu? 81 ilde ezber bozan hesaplama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA