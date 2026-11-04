Herkes "lanetli" diyerek kaçıyordu: 50 yıldır kimsenin adım atmadığı köyü satın alan çift tarih yazıyor!

Herkes "burada yaşanmaz, her yer harabe" derken, çılgın çift tam 350 bin Euro (yaklaşık 18 milyon TL) ödeyerek köyün tek sahibi oldu. Onlarca taş ev, tarihi bir kilise kalıntısı ve uçsuz bucaksız arazilerden oluşan köyde ilk başlarda cep telefonu bile çekmiyordu. Ancak çiftin burası için kimsenin tahmin edemeyeceği devasa bir planı vardı.