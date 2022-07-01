“Hesabınızda dolandırıcılık parası var” dolandırıcılığı! 20 milyonluk vurgunda kripto ve gümüş detayı

Çok sayıda mağdur, tanımadıkları kişilerce telefonla aranıp kendilerini banka, kredi kurumu çalışanı, abonelik esaslı çalışan şirketlerin görevlileri şeklinde tanıtarak dolandırdıklarını söyleyerek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Şikayetlerin her geçen gün arttığı ihbarlar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Titizlikle yürütülen soruşturmada dolandırıcılığın perde arkası ortaya çıktı. Öyle ki dolandırıcılar, mağdurların hesabına dolandırıcılıktan kaynaklı paraların geldiğini, hesaplarında şüpheli ve aldatıcı işlemlerin gerçekleştiğini ve hesaplarına başka şahıslarca yanlışlıkla para gönderildiği gibi aldatıcı bilgiler verdi. Mağdurları korkutup ikna ederek paraları hesaplarına geçirdi.





ALDATMA YÖNTEMİYLE PARA İSTEDİLER, BANKA BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER



Dolandırıcılar başvurduğu türlü aldatma yöntemiyle mağdurlardan istediği parayı hesaplarına havale yaptırarak haksız menfaat temin etti. Mağdurların para göndermediği durumlarda ise şüpheliler, doğrudan onların internet bankacılığı bilgilerini temin edip kendileri para transferi işlemi gerçekleştirdi. Hiyerarşik bir örgüt şeklinde çalıştığı belirlenen dolandırıcıların İstanbul, Ankara, Bursa ve Aydın'da olmak üzere 6 adet sözde çağrı merkezi kurduğu da tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından 34 şüpheliyi yakalamak için bu 4 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Ev ve işyerlerinde çok sayıda dijital malzeme, para ve ruhsatsız silah ele geçirildi.





17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



29 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. 5'i emniyetten serbest kalırken 21 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklama, 8'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 17 şüphelinin tutuklanıp, 12'sinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığı dosyada birçok detay da ortaya çıktı.





PARA TAKİBİNİ ZORLAŞTIRMAK İÇİN KRİPTO VE GÜMÜŞ YAPMIŞLAR



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yapılan incelemelerde şüphelilerin inandırıcılığı ve aldatıcılığı sağlamak için son derece profesyonel bir ağ kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin emir talimat şeklinde bir çalışma sistemiyle çalıştığı belirlenirken toplamda 20 milyon liralık vurgun yaptığı gözler önüne serildi. Dolandırıcıların paranın takibini zorlaştırmak için ise kripto paraya çevirdiği ve gram gümüş yaptığı belirlendi.