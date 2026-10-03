Hevsel Bahçeleri ve Surlar’da Solotürk rüzgarı

Türk Hava Kuvvetleri'nin yüksek disiplin ve üstün pilotaj yeteneğini simgeleyen Solotürk, bu kez kadim şehir Diyarbakır'ın semalarını renklendirdi. Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde koruma altında bulunan Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır Surları'nın üzerinde gerçekleşen gösteri uçuşu, büyük ilgi ile izlendi. Tarih ile modern havacılık teknolojisini gökyüzünde buluşturan bu özel etkinlik, kentin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

7'den 70'e her yaştan Diyarbakırlının aileleriyle birlikte izleme alanlarını ve seyir noktalarını doldurduğu etkinlikte heyecan bir an olsun düşmedi. Gökyüzünde yerçekimine meydan okuyan Solotürk ekibi, F-16 savaş uçağıyla gerçekleştirdiği yüksek süratli geçişler, dik tırmanışlar ve keskin dönüşlerle dolu akrobatik manevraları sergiledi. İzleyenlerin nefeslerini tutarak takip ettiği zorlu hareketler, seyircilerden büyük alkış ve takdir topladı. Etkinlik boyunca gökyüzündeki bu görsel şölene tanıklık eden yüzlerce kişi, ellerindeki telefon ve kameralarla unutulmaz anları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı.

Diyarbakır'ın tarihi dokusuyla bütünleşen ve gökyüzünde görsel bir şölene dönüşen etkinlik, Solotürk ekibinin izleyicileri selamladığı özel saygı geçişiyle sona ererken, uçuş, hafızalarda derin izler bırakarak alkışlar eşliğinde tamamlandı.

VALİ ZORLUOĞLU: "UNUTULMAYACAK BİR GÜNE İMZA ATILDI"

Diyarbakır'ın özel ve anlamlı günlerinden birini yaşadığını belirten Vali Murat Zorluoğlu ise etkinliğin özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkisine değinerek şunları söyledi: "Bugün Diyarbakır tarihinde ilk kez Hava Kuvvetlerimizin gururu SOLOTÜRK, muhteşem bir gösteri yaptı. Beraber coşkuyla, heyecanla ve gururla takip ettik. Adeta herkes nefesini tutarak bu gösteriyi gösteriyi takip etti. Herkesi çok mutlu eden, çok gururlandıran ve çok heyecanlandıran muhteşem bir gösteriyi hep beraber takip ettik, izledik."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör