Heyelana karşı fiber kablolu erken uyarı sistemi

'FİBER KABLOYU SENSÖR OLARAK KULLANIYORUZ'

Doç. Dr. Koçkar, geliştirdikleri projenin erken uyarı sistemi olarak kullanılacağını kaydederek, "Geliştirdiğimiz erken uyarı sistemini entegre edip devreye sokacağız ve sınır koşulları belirleyerek sistemin bir erken uyarı sistemi olarak kullanılmasını sağlayacağız. Burada fiber optik yöntemleri kullanıyoruz. Fiber kablonun kendisini sensör olarak kullanabiliyoruz. Bu da bizim belli bir noktaya konuşlanmamızı değil bütün kablo boyunca milimetre mertebesinde hassasiyet ölçmemizi sağlıyor. Fiber kabloları heyelan sahası içerisine yerleştirerek bütün o alandaki deformasyonu ölçümleyebiliyoruz. Bunun en büyük avantajı GPRS sistemi ile bilgisayar hatta cep telefonumuzla kayıt altında tutabiliyoruz. Fiber kablolar diğer sisteme göre de ekonomik" ifadelerini kullandı.

'SİSTEM ANINDA ALARM VERİYOR'

Sistem ile heyelan sahalarının sürekli gözlemlenebileceğini aktaran Doç. Dr. Koçkar, "Bu süreçte oluşan deformasyona bir sınır aralığı verebiliyorsak o sınırı aştığımız anda sistem bize alarm veriyor. O uyarıyı verdiği anda da biz de buna karşı gerekli önlemleri alabiliyoruz. Heyelanların olduğu alanın çevresinde yerleşim varsa burada bir risk oluşacaktır ve insan hayatını tehdit edecektir. Bütün bunları engellemek için riskin olduğu alanlarda bu sistemi kurulabileceğini ispatlamış olacağız. Deprem öncesi ve deprem sonrasındaki artçı şoklar esnasında sistem yine devreye girecektir. O zaman da heyelanın izlenmesi ve erken uyarı sisteminin kurulması imkanı doğacaktır" dedi.