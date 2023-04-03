HGS Bakiye Sorgulama ve Öğrenme - E-Devlet İle HGS Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

HGS bakiye sorgulama, plaka ya da HGS etiket numarası üzerinden yapılan bir işlemdir. E devlet HGS bakiye sorgula ekranı da bu kapsamda kullanılan bir mekanizmadır. HGS yükleme için kullanacağınız farklı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden birini kullanarak HGS bakiye öğrenme ve yükleme işlemini yapabilirsiniz. HGS bakiye sorgulama ile ilgili merak ettiklerinizi yazımızın devamında bulabilirsiniz.

HGS Bakiye Sorgulama

HGS, araçların köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan gelişmiş bir sistemdir. Söz konusu sistem 2012 yılından beri ülkemizde uygulanmaktadır. HGS etiketi PTT şubelerinden alınır. Bu etiketi almak için PTT görevlileri sizden araç ruhsatını ibraz etmenizi isteyecektir. Belirlenen HGS ücretini ödedikten sonra da plakanız adına düzenlenmiş HGS etiketi tarafınıza verilir. 2023 yılı için belirlenen HGS etiket ücreti 46 TL'dir.

HGS Borç Sorgulama - E-Devlet İle Plakadan HGS Ceza Sorgulama, Kaçak Geçiş Öğrenme Ekranı

HGS Yükleme

Günümüzde HGS yükleme için kullanılan farklı sistemler vardır. Bunlardan ilki internet bankacılığıdır. Hemen hemen tüm bankaların internet bankacılığı hizmetlerinde HGS yükleme ile ilgili bölüm vardır. Banka hesabınızdaki paradan istediğiniz miktarı HGS etiketine aktarabilirsiniz.

HGS bakiye yükleme ile ilgili kullanacağınız yöntemlerden biri de HGS uygulamasıdır. HGS uygulamasını google play store ya da app store üzerinden telefonunuza indirebilirsiniz. Uygulamanın "üye ol" kısmına gerekli bilgileri girerek HGS etiketinizi bu uygulamaya bağlayabilirsiniz. Uygulama içindeki "bakiye yükleme" menüsünden kredi ya da banka kartı ile HGS etiketine para yükleyebilirsiniz.

HGS uygulaması, bakiye sorgulama ve kaçak geçişleri de yapabileceğiniz bir sistemdir. HGS etiketinizde yeterli bakiye olmaması halinde köprü ve otoyollardan geçiş yapabilirsiniz. Fakat 15 gün içinde eksik bakiyenin tamamlanması gerekir. Aksi durumda geçiş ücretinin 4 katı para cezası ile karşılaşırsınız. Kaçak geçiş durumunu HGS uygulaması üzerinden takip ederek bu para cezası ile karşı karşıya kalmazsınız.

E Devlet HGS Bakiye Sorgula Ekranı

HGS bakiye sorgulaması yapabileceğiniz mekanizmalardan biri de e-devlettir. E-devlete TC kimlik numaranız ve PTT işyerlerinden alacağınız şifre ile girebilirsiniz. E-devlete girdikten sonra arama motoruna "HGS bakiye sorgulama" yaparak ilgili menüye ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkan sorgulama ekranından HGS etiketinizde ne kadar bakiye kaldığını görebilirsiniz.

E-Devlet HGS Bakiye Sorgulama Ekranı İçin Tıklayınız

HGS Bakiye Öğrenme

HGS bakiye öğrenme için kullanacağınız sistemlerden biri de HGS resmi internet sitesidir. https://hgsmusteri.ptt.gov.tr/ internet sitesine görerek buradaki "bakiye yükleme ve geçiş ihlali sorgulama" menülerini kullanarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Buradaki bakiye yükleme menüsüne TC kimlik numarası ve plaka numarası ile giriş yapılabilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra kredi ya da banka kartı ile HGS bakiye yükleme yapabilirsiniz.