Hiç gitmediği İstanbul’dan HGS cezaları yedi

Giresun'da yaşayan ve hayatı boyunca İstanbul'a hiç gitmeyen Fikret Bodur'a, İstanbul'da aracıyla HGS üzerinden kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla ceza geldi. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, Hızlı Geçiş Sistemi'nden (HGS) kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla üç ayrı ceza tebligatı aldı. Gelen tebligatlarda ise 27 Aralık, 4 Ekim ve 27 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolundaki HGS gişelerinden geçiş yaptığı gerekçesiyle aracının plakasına toplam 212,50 TL ceza kesildiği bildirildi. Bu miktarın içinde 42,50 TL olan geçiş ücretinin yanı sıra 170 TL idari para cezası da yer aldı. Hayatında hiç İstanbul'a gitmediğini söyleyen Bodur, "Aracımın da İstanbul yolunu görmüşlüğü yok. Uzun yola gidersem, genelde otobüsle giderim. Üzerime herhangi bir HGS kaydı bile yok. Gelen ceza tutanaklarında aracın cinsi bile belirtilmemiş, sadece plakam var. Cezayla ilgili kamera kaydı ya da tespit nerede? Plakama ceza yazabiliyorlarsa, daha art niyetli şeyler de yapılabilir. Daha büyük bir ceza da gelebilirdi. Bu çağın teknolojisiyle böyle hataların yapılması kabul edilemez. Savcılığa şikayette bulunacağım" dedi