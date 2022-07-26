Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Diyanet ile hicri yılbaşı 2022 hangi tarihte idrak edilecek?

Hicri yılbaşı 2022 tarihi gündemdeki yerini aldı. Aşure gününün de içinde bulunduğu muharrem ayı içerisinde idrak edilen Müslümanların yılbaşı miladi takvime göre belirlendi. Sayılı günlerin kaldığı bu özel gün ibadet ile dolu geçirilecek. İslam alemi "hicri yılbaşı nedir, ne yapılmalı, ibadetleri neler" sorularına da yanıt aramaya başladı. Peki, hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün?
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre 1444 yılının başı olacak yılbaşı için geri sayım başladı. Diyanet ile belirlenen takvime göre bu sene Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Hicri ay Muharrem, haram aylar arasında yer alıyor. 4 haram ayın ilki olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak.
Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz günü başlayan ay 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.