Hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün? Diyanet ile hicri yılbaşı 2022 hangi tarihte idrak edilecek?

Hicri yılbaşı 2022 tarihi gündemdeki yerini aldı. Aşure gününün de içinde bulunduğu muharrem ayı içerisinde idrak edilen Müslümanların yılbaşı miladi takvime göre belirlendi. Sayılı günlerin kaldığı bu özel gün ibadet ile dolu geçirilecek. İslam alemi "hicri yılbaşı nedir, ne yapılmalı, ibadetleri neler" sorularına da yanıt aramaya başladı. Peki, hicri yılbaşı ne zaman, hangi gün?