Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Hidrakarbon’un önemi, özellikleri ve kullanım alanları

HİDROKARBON NEDİR?

Hidrokarbon, karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşiktir ve katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilmektedir. İkili veya üçlü bağların karbon atomları arasında halkalar gibi yapılar oluşması mümkündür. Doymuş hidrokarbonlar, her karbona bağlı olabildiğince fazla hidrojen atomuna sahiptir. Bir moleküler zincirin ucundaki karbonlar için, üç eklenebilir. Bir zincirin veya bir halkanın ortasındaki karbonlar için, iki eklenebilir. Tek başına bir karbon atomu için dört hidrojen atomu eklenebilir. Doymamış hidrokarbonların bazı karbon atomları arasında çift ve / veya üçlü bağları vardır.

Hidrokarbon, pek çok kişinin yabancı olmadığı petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri ifade etmektedir. Hidrokarbon denilince akla gelen ilk şey yakıtlardır. Çünkü araçlarda kullanılan benzin, motorin ve LPG; evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz ve fuel oil gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır.