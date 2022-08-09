Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon ne işe yarar, nerelerde kullanılır? Hidrakarbon’un önemi, özellikleri ve kullanım alanları

''Hidrokarbon nedir?'' sorusu, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ilk görev yeri olan Akdeniz'e uğurlanan gemi, daha önce hidrokarbon hareketliliği tespit edilen bölgelerde çalışacak. Bu gelişme sonrası hidrokarbon özellikleri ve kullanım alanları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon ne işe yarar, nerelerde kullanılır? İşte Hidrakarbonların önemi, özellikleri ve kullanım alanları…
Hidrokarbon, karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşiktir ve katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilmektedir. İkili veya üçlü bağların karbon atomları arasında halkalar gibi yapılar oluşması mümkündür. Doymuş hidrokarbonlar, her karbona bağlı olabildiğince fazla hidrojen atomuna sahiptir. Bir moleküler zincirin ucundaki karbonlar için, üç eklenebilir. Bir zincirin veya bir halkanın ortasındaki karbonlar için, iki eklenebilir. Tek başına bir karbon atomu için dört hidrojen atomu eklenebilir. Doymamış hidrokarbonların bazı karbon atomları arasında çift ve / veya üçlü bağları vardır.
Hidrokarbon, pek çok kişinin yabancı olmadığı petrol ve türevlerini de içerisine alan elementleri ifade etmektedir. Hidrokarbon denilince akla gelen ilk şey yakıtlardır. Çünkü araçlarda kullanılan benzin, motorin ve LPG; evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz ve fuel oil gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır.
Bazı hidrokarbonlar doğada bulunur. Bunlar yer gazı, petrol, terpenler ve doğal kauçuktur. Bazı hidrokarbonlar da suni yollarla elde edilmektedir. Suni yolla elde edilen hidrokarbonların bir kısmı maden kömürünün damıtılmasıyla ele edilmekte diğer bir kısmı ise kalsiyum karbür ve benzeri metal karbürlerin suyla birleşmesinden oluşmaktadır. Hidrokarbonların büyük bir çoğunluğu petrol ya da kömür katranından üretilmektedir.
Hidrokarbonların büyük bir kısmı, kimya endüstrisinin pek çok alanında kullanılmaktadır. Endüstrinin tamamı için önemli olan hidrokarbon, çok önemli bir hammadde kaynağıdır. Özellikle doğal gazların temel maddesi olarak da tanımlanabilen metal gazı son derece önemlidir. Günümüzde dünya üzerinde çıkarılan bütün yer altı doğal gazların ve kaynakların temel bileşenini oluşturan doğal yapının bir parçası olarak metan gazı örnek gösterilebilir. Kimyasal formülü CH4 olarak ifade edilen metan gazı son derece yanıcı bir forma sahip hidrokarbondur. Bu açıdan bakıldığında, ısıya ihtiyaç duyulan kaynak endüstrisinde sıklıkla hidrokarbonlardan yararlanıldığı görülür.