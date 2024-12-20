Haberler Yaşam Haberleri Hilvan’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 20.12.2024 21:50 Son Güncelleme: 20.12.2024 22:05

Hilvan’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Hilvan -Bozova karayolu üzeri Kırbaşı kırsal mahallesi civarında, kaza meydana geldi. Cuma Akfırat(34) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cuma Akfırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 34 yaşındaki Cuma Akfırat'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hilvan’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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