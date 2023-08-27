Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

Hindistan'da bir maymun evde bulunan 4 aylık bebeği evin çatısına taşıdıktan sonra aşağı attı. Bebeğin ailesinin engel olma çabalarının yetmediği olayın ardından bebeğin akıbeti merak konusu oldu. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları.