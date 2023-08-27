Haberler Yaşam Haberleri Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…
Giriş Tarihi: 27.8.2023 23:25 Son Güncelleme: 27.8.2023 23:25

Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

Hindistan'ın Rampur bölgesinden gelen haber akıllara durgunluk veren türdendi. Hindistan Times'ın haberine göre 4 aylık bebeklerini evde bulamayan aile, dışarı çıktıklarında bir maymunun küçük çocuğu evin çatısına taşıdığını gördü. Engel olmaya çalışsalar da maymun 4 aylık bebeği çatıdan aşağıya bıraktı. İşte akılalmaz olaydan detaylar.

AA
Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

Hindistan'da bir maymun evde bulunan 4 aylık bebeği evin çatısına taşıdıktan sonra aşağı attı. Bebeğin ailesinin engel olma çabalarının yetmediği olayın ardından bebeğin akıbeti merak konusu oldu. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları.

Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

HİNDİSTAN'DA BİR MAYMUN, 4 AYLIK BEBEĞİ ÇATIDAN ATTI

Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi.

Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

Hindistan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı.

Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…

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Hindistan’da akıllara durgunluk veren olay! Maymun, 4 aylık bebeği sırtına aldı, sonrası korkunç…
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