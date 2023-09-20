Haberler Yaşam Haberleri Hırsızların şaşırtan soygun yönetim! Sert plastik kartlarla milyonluk vurgun yaptılar
Giriş Tarihi: 20.9.2023 11:34 Son Güncelleme: 20.9.2023 12:01

Hırsızların şaşırtan soygun yönetim! Sert plastik kartlarla milyonluk vurgun yaptılar

Bursa’da çok sayıda evden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Polis, başlattığı teknik takiple akıl almaz bir hırsızlık yöntemini deşifre ederken, soyguna karıştığı tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı. Hırsızların, eski banka kartları ve hastanelerde çekilen ciğer filmlerini kullanarak kilitlenmemiş kapıları açtıkları ve girdikleri evlerden toplamda 5 Milyon TL çaldıkları ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Hırsızların şaşırtan soygun yönetim! Sert plastik kartlarla milyonluk vurgun yaptılar

Bursa'da farklı çok sayıda adresten hırsızlık ihbarları üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde ve çevresinde çok sayıda Mobese görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüpheli görülen çok sayıda kişiyi ve adreslerini tespiti etti. Şüphelilerin gittikleri sitelerde kapı zillerine basıp, "kiralık ev bakıyoruz" bahanesiyle binaya girdikleri, kapıyı açan olmadığında ise kilitli olmayan kapıları sert plastik banka kartları ve çöpe atılmış ciğer filmlerini kullanarak açtıkları tespit edildi. Şüpheliler hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra evden çıkıp yaklaşık 2-3 kilometre yürüyüp yoldan geçen otobüs, minibüs veya ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları, daha sonra şebeke fertlerine bekledikleri yeri söyleyerek kendilerini aldırdıkları tespit edildi.

4 İLDE 20 ADRES BELİRLENDİ

Bursa Polisi, kent merkezi ile Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de belirlenen toplam 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 milyon liraya yakın para ve altınlara el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise, "Bir çıkayım belki evlenirim, taliplerimi bekliyorum" dedi. O anlar ve hırsızlık anları kameraya yansırken, 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"CEZAEVİNDEN ÇIKINCA BELKİ EVLENİRİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve haklarında hazırlanan evraklarla tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlılarından biri söyledikleri sözlerle şaşkına çevirdi. Pişkin zanlı basın mensuplarına, "Cezaevinden bir çıkayım, belki evlenirim. Taliplilerimi bekliyorum" dedi.

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Hırsızların şaşırtan soygun yönetim! Sert plastik kartlarla milyonluk vurgun yaptılar
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