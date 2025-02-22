Hız ihlaline rekor ceza! Bakan Yerlikaya: Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar

Türkiye genelinde trafik ekipleri hız ihlallerine geçit vermedi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında hız sınırlarını aşan 848 bin 766 sürücüye ceza kesti. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla yapılan denetimlerde ise 777 bin 256 işlem gerçekleştirildi.

HIZ ÖLDÜRÜYOR

Hız kaynaklı kazalar Türkiye'de can almaya devam ediyor. 2023 yılında hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında günlük ortalama 10 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hız ihlallerine karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını ve bu konuda yasal düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. "Sadece birkaç dakika erken varmak için kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını riske atmayın. Hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar" ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, önceliğin hız değil, güvenlik olması gerektiğini vurguladı.

BİR HAFTADA 3 MİLYON ARAÇ DENETİMDEN GEÇTİ

Trafik ekipleri, 13-20 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 milyon 17 bin 445 aracı denetledi. Bu denetimlerde 204 bin 373 sürücü hız sınırlarını ihlal ederken, 22 bin 652 aracın periyodik muayenesinin yaptırılmadığı tespit edildi. Ayrıca emniyet kemeri takmayan 39 bin 62 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 12 bin 449 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 araca ceza kesildi.

Öte yandan, çakar lamba ve siren kullanımı konusunda da sıkı denetimler yapıldı. Mevzuata aykırı şekilde sesli veya ışıklı uyarı işareti takarak trafiğe çıkan 50 araca işlem uygulandı. Sonuç olarak, bir haftada toplam 623 bin 236 sürücüye ve araca işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı, kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek için denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.