Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 6 bu akşam TV’de!

Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir.