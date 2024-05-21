Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 6 bu akşam TV’de!

Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadrosunda birçok ünlü ismin yer aldığı macera türündeki film, izleyenlerden tam not alıyor. Yönetmenliğini Justin Lin'in üstlendiği film, serinin diğer filmlerini severleri ekran başına toplamaya geliyor. Hız, aksiyon ve macera severler için bir baş yapıt olan seri 6. filmiyle Kanal D ekranlarında. Hızlı ve Öfkeli filmi konusu ile gündemdeki yerini aldı. Peki, Hızlı ve Öfkeli filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? İşte, tüm merak edilenler…
HIZLI VE ÖFKELİ 6 KONUSU
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu.
Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir.
! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.
HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ OYUNCULARI
Vin Diesel
Paul Walker
Jordana Brewster
Dwayne Johnson
Michelle Rodriguez
Tyrese Gibson
Ludacris
Sung Kang
Jason Statham