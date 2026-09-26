HKÜ’de 1450 öğrenci için uyum haftası

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler için "ORYANTASYON'26 – Uyum Haftası ve Üniversite Hayatına Giriş" programı düzenlendi. Gösteri ve Sanat Merkezi başta olmak üzere üniversitenin farklı birimlerinde yapılan etkinliklerde öğrenciler, kampüsteki olanaklar ve öğrenci toplulukları hakkında bilgi aldı.

Programda konuşan HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, bu yıl 1450 yeni öğrencinin üniversiteye katıldığını, toplam öğrenci sayısının ise 8 bine yaklaştığını söyledi. Kalyoncu, öğrencilerin akademik eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gelişmesini önemsediklerini belirtti. Üniversitede 65 öğrenci topluluğu bulunduğunu da kaydetti.

Kalyoncu, "Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemiz bünyesinde, bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Bölümü'nü açtık. Bugüne kadar akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen 42 buluşumuz patentle tescillendi. Üniversite hayatını yalnızca akademik eğitimle sınırlamıyor; öğrencilerimizin kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da geliştirmelerini önemsiyoruz. Burada yalnızca bir diploma almak için değil; kendinizi geliştirmek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek, iz bırakmak ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için bulunuyorsunuz" diye konuştu.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise öğrencilere seslenerek üniversite yıllarında edinecekleri bilgi, dostluk ve deneyimlerin gelecekleri açısından değer taşıdığını ifade etti.

Uyum haftası kapsamında öğrenciler, nöropsikoloji uzmanı Dr. Şöhret Karaduman, Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, ASELSAN Gaziantep Genel Müdürü Ahmet Muaz Ateş, YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatma Çiğdem Savaşçıoğlu ve Gaziantep Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen'in seminerlerine katıldı. Üniversitenin açıklamasına göre oryantasyon programı, ekim ayı sonuna kadar sportif etkinlikler ve gezilerle sürecek.