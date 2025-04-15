HKÜ’lü genç yönetmenlere çifte ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri öğrencileri, MÜSİAD tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Çark Uluslararası Kısa Film Festivali'nde (MAFF) iki önemli ödül kazandı. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Berkay Ellek, yönetmenliğini yaptığı "Beyaz Güvercin" adlı kısa film ile "En İyi Yapay Zekâ Filmi" ödülüne layık görülürken, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Enes Küçük ise "NâN" adlı kısa filmi ile "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde ödül aldı.