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Giriş Tarihi: 21.10.2026

HKÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek

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HKÜ’nün projesine TÜBİTAK’tan destek
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) doktora öğrencisi Mehmet Onur Savaş, geliştirdiği "VoleMetric Pro" yapay zeka projesi için TÜBİTAK'tan 1 milyon 350 bin TL yatırım desteği almaya hak kazandı. Destek alan proje VoleMetric Pro, voleybolcuların fiziksel özellikleri ve hareket verilerini analiz ederek oyuncuların en uygun pozisyonlarda değerlendirilmesini sağlayan yapay zeka destekli bir karar destek sistemi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Öğrencilerimizin bilimsel bilgiyi teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüştüren projeler geliştirmesini son derece önemsiyoruz. Öğrencimiz Mehmet Onur Savaş'ı ve danışmanı Doç. Dr. Murat Ali Çınar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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HKÜ'nün projesine TÜBİTAK'tan destek
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